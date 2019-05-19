Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti
|19 Mayıs 2019 18:31
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Samsun'da, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerine katıldı.
Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuzu hediye etti.
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