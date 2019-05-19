1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti

Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
 19 Mayıs 2019 18:31
Yazdır
Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti

Samsun'da, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerine katıldı.

Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuzu hediye etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı
19 Mayıs 2019 19:32		 Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, bir yerlere gitmek yok
19 Mayıs 2019 19:11
Van'daki kutlamalarda protokolde yer krizi
19 Mayıs 2019 18:41		 YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak
19 Mayıs 2019 17:56
Din görevlileri mahallelerinde 'sahaya indi'
19 Mayıs 2019 17:51		 Öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi
19 Mayıs 2019 17:41
Gençler Anıtkabir'e akın etti
19 Mayıs 2019 17:36		 Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım
19 Mayıs 2019 17:21
Erdoğan ve Bahçeli arasında sıcak sohbet
19 Mayıs 2019 17:16		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
19 Mayıs 2019 17:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zehra hanıma sorun, 4 bin ASDEP alımı ne aşamada?
PTT, 2023'e kadar 58 bin kişiyi işe alacak
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
Bedelli ücreti belli oldu, bu hafta meclise geliyor
Bakan Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir
Doktor, avukat eşini silahla öldürdü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 milyon şu an bizi izliyor 4
mordor 1
uykusuzlar kulübü 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 4
mbps 2
şehit 1
kaybettikten sonra kıymet bilmek 2
25'inden sonra herkes yaşıttır 3
hafta sonu boyunca evden çıkmamak 2
Binali Yıldırım 2
SON İLANLAR
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı
Kocaeli TÜBİTAK 30 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 15 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi Engelli 4 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV 1 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam