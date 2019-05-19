Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100

BETÜL ALAKENT

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkmasıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye her yer doldu, taştı. Adeta bayramda tüm Türkiye tatile çıkıyor. Ege-Akdeniz çanağındaki oteller de Karadeniz yayları da kültür turları rezervasyonları da yüzde 100 doldu. Turizmciler 'bayram' ediyor. Otobüs ve uçak seferlerinde biletler tükendi. Havayolu ve otobüs şirketleri ek seferler açıyor.

KÜLTÜRE TALEP ÇOK

Bayram tatili için kültür turlarına talep üç kat arttı. Özellikle Kapadokya, Karadeniz ve GAP turlarında patlama yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ege-Akdeniz otellerine büyük talep var. Ancak bu yıl kültür turları talepleri de geçen yıllardaki haziran ayına göre üç kat arttı" dedi. Jolly Tur Yurtiçi Turlar Müdürü Kerem Gökçe de, bayram dönemi için 20 bin kişilik kültür turu paketi hazırladıklarını aktardı. Gökçe, "Şu anda turların yüzde 65'i doldu. Önümüzdeki hafta son dakika satışları başlar" diye konuştu.

EGE'DE RAMAZAN BEREKETİ

Aynıdurum Ege ve Akdeniz'de de yaşanıyor. Ege'de turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin çok bereketli geçeceğini, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a yaklaştığını belirtiyor. Turizmciler, 9 günlük bayram tatilinde Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Foça, Ayvalık ve Seferihisar'daki taleplerde yoğunluk olduğunu söylüyor.

MARDİN'E 250 BİN KİŞİ GİDİYOR

Mardin'debayram doluluğu yüzde 100'e çıktı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, "6.500 yatak kapasitemiz var. Misafirhanelerle birlikte bu sayı 10 bini buluyor. Bayramda 200-250 bin civarında kişiyi ağılayacağız. Gaziantep, Urfa ve Diyarbakır da yüzde 100 dolu. Buraya gelmek isteyenleri Batman gibi yakın illere yönlendiriyoruz" dedi.

ADALAR'DA YER KALMADI

Egeve Marmara adaları da bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak. Gökçeada-Bozcaada ve Ayvalık-Cunda'da da konaklama tesisleri full. Otellerde doluluklar yüzde 100'e ulaştı

GAZİANTEP'TE REHBER SIKINTISI

Bölgedeo kadar büyük bir hareketlilik var ki, Gaziantep'te bayram için gelen yoğun talepler karşısında tur rehberi bulmakta zorlanan turizmciler, Türkiye'nin farklı illerinden tur rehberi getirtiyor. Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, "Otel ve rehber taleplerinde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Şu an itibarıyla bayram için rehber temininde sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

KARADENİZ'DE DOLULUK % 90

Karadeniz'dede doluluklar şimdiden yüzde 90'ları buldu. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Haziran Karadeniz Bölgesi'nin en güzel olduğu mevsimlerden. Bu nedenle bir talep patlaması var. Yerli turist ortalama 5 ila 7 gün arasında konaklama yaparak bölgemizi gezecek" dedi.

13 MİLYON KİŞİ YOLDA OLACAK

Tatiliçin otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler, 10 bin ek sefer koymayı planlıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram döneminde günlük 800-850 bin kişinin karayoluyla seyahat edeceğini söyledi. 28 Mayıs-11 Haziran arasında 10 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceğini söyleyen Yıldırım, 2.5-3 milyon kişinin de uçaklarla yolculuk yapacağını anlattı. Yıldırım, toplam 950 milyon liralık ekonomik hacim oluşacağını belirtti.