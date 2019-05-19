Öğretmenler 'yapay zeka' öğreniyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstinye Üniversitesi iş birliğiyle 'İstanbul Öğretmen Akademileri' projesi kapsamında farklı branşlardan 30 öğretmen için Yapay Zeka Atölyesi başlatıldı. Devam eden atölyede, yapay zeka ile proje geliştirmek üzere eğitim alan öğretmenler, lise öğrencilerini yapay zeka ile proje üretmeleri için destekleyecek.

EĞİTİM SONUNDA ÇALIŞTAY YAPILACAK

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç tarafından hazırlanan program, gençlerin yapay zeka projeleri gerçekleştirmelerini amaçlıyor. 2 ay sürecek program sonunda katılımcı öğretmenlere sertifika verilecek ve çalıştay yapılacak.

DOĞAN: 5 YILDA BİR ÇAĞ ATLIYORUZ

Programı değerlendiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan, "Şu anda 5 yılda bir çağ atlıyoruz. Dijitalleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir değişim içerisindeyiz. Biz bu değişimi eğitimde yakalayamazsak gelişmeleri diğer alanlara uygun bir şekilde yansıtamayız. O yüzden 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında 21'inci yüzyıl becerilerini kazanacak bireyler yetiştirmek için öğretmenlere eğitimler veriyoruz. Eğitimden sonra yapacağımız çalıştayda öğretmenlerin öğrendikleri bu eğitimleri öğrencilere nasıl uygulayacaklarına karar vereceğiz. Daha sonra öğretmenler, öğrencileri yapay zeka alanında yetiştirecek" dedi.

PROF. DR. KOÇ: ASIL AMAÇ ÖĞRENCİLERE FAYDALI OLMAK

Atölye çalışmasının müfredatını hazırlayan ve ilk dersi veren Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise, "Çok güzel bir çalışma, üniversite seviyesindeki derslerin okullara aktarılması hem ilgi uyandırıyor hem de ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bu atölyenin asıl amacı öğrencilere faydalı olmak. Öğrencilere bu bilgileri kim taşıyacak? Ben bir kişiyim, üniversitelerin yapabileceği bir iş değil. Ama 30 tane öğretmene öğretirsek onlar, 3 bin öğrenciye yapay zekayı ulaştırabilir. Daha önce yapılan çalışmalar da hep bu yöndeydi. Eğitim kapsamında, önce programlamanın mantığını, felsefesini anlamaları gerekiyor. Daha sonra Python denen programlama dilini öğreniyorlar. Ardından makine algoritmasını öğrenip nasıl programlama yapacaklarını gösteriyoruz" diye konuştu.

TÜRKOĞLU: PROJELERİMİ ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUM

Programa katılarak eğitim alan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ömer Türkoğlu da, "Yapay zeka alanına ilgim olduğu için bu projede yer almak istedim. İşin hem dil bilimi hem istatistik kısmı var. İstatistik kısmını da bu eğitimle geliştiriyorum. Böyle bir eğitim programı olduğunu duyunca da katıldım. Kafamda geliştirmek istediğim birçok proje var. Tek başıma bunları gerçekleştirmek istemiyorum. Bu işe öğretmenlerin değil öğrencilerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle beraber bu projeleri hayata geçirmek istiyorum. Projenin devamında yarışma olacak, bu yarışmaya öğrencilerimle katılmak istiyorum. Onlardan daha yaratıcı fikirler geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"PROGRAM BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Türkoğlu, "Çetin hocamızın yardımlarıyla ilk 4 haftada Python programa dilini öğrendik. Şu anda ise yapay zekanın en önemli alanı olan makine öğrenmesine geçtik. Dolayısıyla yüksek matematiğe geçtik, bunu da öğrenmek keyifli. Çünkü ben edebiyatçı olduğum için işin matematik kısmına çok hakim değildim, şimdi onu da öğreniyorum, bana çok şey kattığını düşünüyorum" dedi.