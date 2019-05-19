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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu ilgiyle izlendi
 19 Mayıs 2019 18:56
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Samsun'da, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen töreni ilgiyle izledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın kutlu ve onurlu bir gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaymak, "100 yıl önce milli birlik ve beraberlik duygusuyla aynı gaye için beraber hareket eden atalarımızı anarken, bugün böyle bir toplumda bir arada bulunmak mutluluğumuzu artırıyor. Bu mutluluğumuza ortak olan başta 100. yıl etkinliklerini himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele yolundaki kararlılığını artıran da böylesi bir beraberlik atmosferiydi." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği gösteri yaptı. SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da hava şartlarının düzelmesiyle gösteri uçuşu yaptı.

81 ilden ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 gençlik temsilcisini taşıyan, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu canlandıran Piri Reis Gemisi'nde Atatürk portresi, 1919 tarihi, Milli Mücadele'nin 100. yılı logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı.

Gemideki gençler, KKTC ve 81 ilden getirdikleri vatan toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Kürek Takımı da yine 81 ilden getirilen toprak ve Türk bayrağını Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda parti liderleriyle tokalaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı
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