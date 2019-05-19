Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı
Samsun'da 3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu.
|19 Mayıs 2019 19:16
|Yazdır
Samsun'da 3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu.
İlkadım ilçesinde ikamet eden Doğan T.'yi (38) kene önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün de sol bacağından ısırdı. Doğan T., her defasında keneyi fark ederek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti.
Doğan T.'nin vücuduna tutunan keneler sağlık görevlileri tarafından çıkartılıp kan tahlili yapıldı.
Doktorlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olma ihtimali olan ve ölümle sonuçlanan kene ısırmalarında vatandaşların keneye dokunmadan sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İftar sofraları kabakla tatlanıyor
19 Mayıs 2019 20:02
|Boşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı
19 Mayıs 2019 19:37
|İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor
19 Mayıs 2019 18:21
|Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
19 Mayıs 2019 18:06
|Zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu
19 Mayıs 2019 18:01
|Minik Besim'in kaz yavrularıyla yürek ısıtan dostluğu
19 Mayıs 2019 17:01
|İki öğretmenin 'Kedi karavanı' lüks siteyi ikiye böldü
19 Mayıs 2019 16:56
|Temizlik işçisinin iş aşkı
19 Mayıs 2019 16:51
|Şehidin son sözü 'Biz aramazsak kim arayacak' oldu
19 Mayıs 2019 16:09
|Fıstıktan reçel yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar
19 Mayıs 2019 15:55