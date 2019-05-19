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Askeri helikopter, 8 yaşındaki çocuk için havalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
 19 Mayıs 2019 19:22
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Askeri helikopter, 8 yaşındaki çocuk için havalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Nayetullah Yeyrek, Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde arkadaşlarıyla ateşle oynadığı sırada elindeki tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı Yeyrek için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından helikopter talep etti.

Havalanan helikopter bir süre sonra olay yerine geldi.

Helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirilen Yeyrek, buradan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeyrek'in yapılan müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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