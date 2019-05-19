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CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı

MYK Bildirgesinden:- "CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla, partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıl dönümünde Türkiye'de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz"
 19 Mayıs 2019 19:32
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CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 100. Yıl Bildirgesi'nde, "CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla, partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıl dönümünde Türkiye'de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanıldı.

CHP MYK, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılında Samsun'da toplantı.

Toplantı sonrası CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün kahramanların minnet ve şükranla anıldığı bildirgede, Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiğinde ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret edildi.

Dünya Savaşı'nın kaybedildiği, yurdun her köşesinin işgal edildiği, halkın yoksul, bitkin ve umutsuz olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Samsun'a çıktığı hatırlatılan bildirgede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"19 Mayıs, kaderimizi kendi elimizle belirlemenin, bağımsızlık uğruna ölümü bile göze almanın, emperyalizme ve iş birlikçilerine boyun eğmemenin, sömürüye direnmenin, bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin, en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadelenin, esareti, mandacı emperyalistin himayesini reddeden bir milletin hakkına, hukukuna ve bağımsızlığına sahip çıkma azminin ve kararlılığının tarihidir. Sadece düşman işgalinden kurtuluşun değil, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizi dünyaya duyuran görkemli yolculuğun başlangıcıdır. 19 Mayıs, ulusu Cumhuriyete ve özgürlüğe kavuşturan görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır. Bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin 1919 koşullarında bile kaybetmediği özgürlük ve bağımsızlık idealini, 19 Mayıs'ın 100. yılında kararlılıkla sahipleniyoruz."

CHP'nin zor zamanların ve mücadelenin partisi olduğu belirtilen bildirgede, bugün Türkiye'nin 100 yıl önceki mücadele sonunda elde edilen kazanımların gerisine düştüğü savunuldu.

Demokrasinin ve anayasal kurumların çağın gerisine düştüğü ileri sürülen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz otoriter tek adam rejimiyle yönetiliyor olabilir. Güçler ayrılığı ortadan kalkmış, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bütün temel haklar kısıtlanmış olabilir. Hayatın her alanındaki kötüye gidişe ses yükselten bütün yurttaşlar, bütün sivil toplum örgütleri baskı ve zulümle karşı karşıya olabilir. Bölen, kutuplaştıran baskıcı siyasetle ulusal birliğimiz yara alıyor olabilir. İktidar sahipleri halka hizmeti değil, efendi olmayı, halkı demokrasi ve özgürlükten yoksun bırakmayı, saraylarda yaşamayı ve halkı yoksullukla terbiye etmeyi amaçlamış olabilir. Hak, hukuk ve adaletten, tüm özgürlüklerden yoksun bırakıldığımız bu dönemde bile milletimiz çaresiz değildir. CHP, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak 100 yıl öncesinin inancıyla dimdik ayaktadır. CHP, zor zamanların ve mücadelenin partisidir. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları büyük bir cesaretle nasıl Anadolu'yu kuşatan puslu havayı dağıtmışsa, yorgun ve yoksul halkı nasıl ayağa kaldırmışsa CHP, 19 Mayıs 1919 ruhu ve inancıyla içinde bulunduğumuz bu karanlığı da yok edecektir. CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs'ta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıl dönümünde, Türkiye'de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz."

"Kuvayımilliye geçmişimizden ve geleneğimizden aldığımız güçle, ülkemizin geleceğini aklın öncülüğü, bilim ve sanatın yol göstericiliğiyle yeniden inşa edeceğiz." değerlendirmesine yer verilen bildirgede, CHP'nin bu mücadelemizde en büyük dayanağının Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençler olduğu aktarıldı.

Bildirgede, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızla birlikte ülkemizi çağdaş demokrasiler ve çağdaş uygarlıkların üstüne taşıyacağız. 19 Mayıs'ın 100. yılında bize bu kararlılığı veren, egemenliğin halkta olduğu bu güzel yurdu kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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