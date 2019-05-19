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Saç ekimi hakkında merak edilenler

Saç ekimi hakkında merak edilenler
 19 Mayıs 2019 19:43
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Saç ekimi hakkında merak edilenler

Günümüzün gözde uygulamalarından birisinin saç ekimi olduğunu belirten uzmanlar, özellikle erkeklerin tercihi olan saç ekimi ile dökülen saçların yerine kişinin kendi saçları konularak kellik probleminin çözüldüğü kaydediyorlar.

Uzman Dr. Jale Şenyurt, saç dökülmesi sebeplerinin kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği gibi cilt hastalıklarından, yanlış beslenmeye, ilaç kullanımına, yaşa, cinsiyete, strese de bağlı olabildiğini ifade ederek "Ancak saç dökülmesinin en büyük nedeni genetik yapıdır. Ayrıca mevsimsel değişimler, kansızlık, hormonal bozukluklar da saç dökülmesi nedenleri arasındadır" diye konuştu.

Saç dökülmesinin daha çok erkeklerde görülen bir sorun olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Jale Şenyurt, "Sadece orta yaşlı erkeklerde değil aynı zamanda genç yaştaki erkeklerde de saç kaybı meydana gelmektedir. Saç ekimi operasyonu saç sorunu yaşayanların son yıllarda sıklıkla başvurdukları yöntemlerin başında gelmektedir.

Saç ekiminin temeli, saçlı derinin dökülme olmayan bölgelerinden Saç köklerinin alınıp, Saçların dökülmüş olduğu veya seyrekleşmiş olduğu bölgelerine ekilmesi şeklinde gerçekleşir.

Saç köklerinin alındığı alan daha çok kafanın arka kısmı,enseye yakın bölgeler, kafanın arka yan kısımları olmaktadır.Bu bölgedeki Saç kökleri genetik olarak dökülmeye dirençlidirler ve nakledildikleri bölgede de bu özelliklerini sürdürürler ve kalıcı olurlar" dedi.

Uzman Dr. Jale Şenyurt, saç ekiminde FUE tekniği kullanılarak; Lokal anestezi veya sedoanaljezi+lokal anestezi desteğinde folliküler üniteler verici bölgeden özel bir alet (punch veya mikromotor) vasıtası ile tek tek toplandığını belirterek, "İçi boş bir silindir olan bu alet (ekstraktör) ile 2 mm kadar derine girilip folliküler üniteler toplanır. Her bir ünitenin içinde 1-2-3-4 kıl bulunabilir.Kullanılan uçların çapı 0.75 mm ile 1.25 mm arasında değişmektedir.

Hedeflenen sayıda follikül verici sahadan toplandıktan sonra,ekim aşamasına geçilir.Ekim yapabilmek için hedef alanda minik kanalların açılması gerekir.

Saç köklerinin yerleştirileceği bu minik kesiklerin yapılış yeri ve açıları, saç ekiminin başarısı açısından çok önemlidir.Saçların henüz tamamen dökülmediği bölgelerde sıklaştırma amaçlı ekim yaparken yapılan bu kesiklerin orada mevcut kökleri zedelemeden yapılması önemlidir.

Aksi takdirde mevcut saç kökleri zedelenir ve saç kaybı yaşanır.Bir diğer önemli noktada açılan kanalların açısının ,ekim bölgesinin doğal saç çizgilerini takip etmesidir.Aksi durumda doğal görülmeyen bir netice ortaya çıkacaktır. Kanal açma işleminden sonraki basamak açılmış bu kanallara ,ilk aşamada toplanmış olan saç folliküllerinin yerleştirilmesidir. Tüm bu işlemler zamana karşı yapılan işlemlerdir ve bir seans ortalama 4 ile 6 saat arasında vakit almaktadır." şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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