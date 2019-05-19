İBB'den bedelsiz lojman devri' haberine ilişkin açıklama
|19 Mayıs 2019 20:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan belediyeye ait lojmanların şirketlere bedelsiz kiralandığı haberlerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayıştay raporu, İBB'ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların yandaş şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
"YER TAHSİSİ YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Sayıştay raporu, İBB'ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların yandaş şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Maksadı çok belli olan haberler, çarpıtma ve iftiradan ibarettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından haberde geçen firmalara lojman, yer tahsisi yapılması söz konusu değildir.
Kamu hizmetlerinin ve belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için o tarihte kamu iktisadi teşekkülü olan TEDAŞ'a trafo merkezi yapılması için belirli süreli yer tahsisleri yapılmıştır. Tahsis işlemleri, İBB Meclisi tarafından alınan kararlara dayanmaktadır.
Habere konu lojman ve taşınmazlar ise İETT Genel müdürlüğü ile Kamu İktisadı Teşekkülü olan TEDAŞ arasında mülkiyet ihtilafı bulunan taşınmazlardır. 2705 sayılı kanun uyarınca İstanbul elektrik dağıtım yetkisi TEDAŞ'a devir edildiğinden elektrik hizmetinde kullanılan taşınmazların bir kısmı da TEDAŞ'a devredilmiştir. Habere konu lojman ve taşımazlar da tapuda İETT adına kayıtlı olup, kanunla TEDAŞ'a devredilen taşınmazlardır. Mülkiyeti ihtilaflı taşınmazlar için açılmış davalarda mülkiyet durumu mahkemece belirlenecektir.
Mülkiyeti İBB ve İETT'ye ait olup özel şirketlere kullandırılmış herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Bu süreçte kurumumuzu yıpratma amaçlı yapılan kasıtlı haber ve sosyal medya paylaşımları karşısında hukuk zemininde tüm haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz. "
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