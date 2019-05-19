Silahı temizlerken arkadaşını başından vurdu
|19 Mayıs 2019 20:58
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Malatya'da 18 yaşındaki genç tabanca ile arkadaşını kazara başında vurdu.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (18), arkadaşı A.A. (15) ve diğer 2 kişi ile birlikte dedesine ait Nabi sokak içerisinde bulunan evin müştemilatında iddiaya göre dedesine ait tabancayı temizlerken silahın kazara ateş alması sonucunda arkadaşı A.A.'yı başından yaraladı.Olay yerindeki arkadaşlarının yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A. burada tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı çevredeki bir bahçe içerisinde bulurken, arkadaşını kazara yaralayan M.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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