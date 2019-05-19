Şanlıurfa'da bir haftada aynı yerde ikinci heyelan
|19 Mayıs 2019 21:04
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Şanlıurfa'da 6 gün önce heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolunun aynı mevkisinde ikinci kez heyelan oldu.
Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeniyle yamaçtan yola kaya ve toprak parçaları düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 gün önce de heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Bu esnada araçlarında ve çevrede bekleyen bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Alınan önlemlerin ardından Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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