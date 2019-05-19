Meral Akşener, Samsun'a geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
|19 Mayıs 2019 21:10
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100'üncü yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'a geldi.
Akşener, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Akşener, daha sonra burada genel idare toplantısına katıldı.
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