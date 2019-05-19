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İYİ Parti 19 Mayıs Bildirgesi

Bildirgeden:- "Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz"
 19 Mayıs 2019 21:28
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İYİ Parti 19 Mayıs Bildirgesi

İYİ Parti 19 Mayıs Bildirgesi'nde, "Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz." ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti tarafından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bildirge yayımlandı.

Bugünün, Kurtuluş Savaşı için atılan ilk adımın 100. yıl dönümü olduğu hatırlatılan bildirgede, Türk'ün hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rağmen dilenerek, Türk milletinin Cumhuriyetle vücut bulan varoluş kavgasından çıkarılması gereken dersler bulunduğuna işaret edildi.

Her tür haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı hakkın ve hukukun sahipsiz, milletin de çaresiz olmadığını haykırmak üzere Samsun'da bulunulduğu aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri toplantısının Samsun'da yapılması, sıradan bir kararın sonucu değildir. Bu karar, 100 yıl önceki sevdanın, kararlılığın ve mücadele gücünün asil bir tezahürüdür. Türkiye ve Türk milleti, 100 yıl sonra bir kez daha dahili ve harici bedhahların iş birliği, hesap ve taarruzuyla karşı karşıyadır. Büyük Türk milletinin istikbaline ve mukaddesatına, tankla, topla, tüfekle yönelmiş tecavüz, bugün yine benzer şekilde milli iradeye vurulan darbeyle tekrarlanmak istenmektedir. Bu yönüyle bakıldığında, durumdan vazife çıkarmak ve vaziyet almak kaçınılmazdır. İşte bu sebeple burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, Havza bildirisi, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerinin devamı niteliğindedir. Bu toplantı, bıçak kemiğe dayandığında, şartlar ne kadar ağır olursa olsun gerektiğinde binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı bulacağımızın delilidir."

İYİ Parti'nin 100 yıl önce olduğu gibi Türk milletinin egemenlik haklarına ve hukuklarına tecavüze kalkışılmasına kayıtsız kalmayacağı vurgulanan bildirgede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İYİ Parti, dış politikada ihtiyatı elden bırakmayan adımlara destek olacaktır ancak maceraperest adımlara asla yeşil ışık yakmayacaktır. İYİ Parti, ülke gerçeklerinin ve harici bedhahların, Türkiye üzerine yaptıkları planların, bir iç siyaset malzemesi olmasına karşıdır. Geçmişte acı tecrübeler yaşatan 'süreç' tuzaklarına bir daha düşülmemesi gerektiğini hatırlatmaya devam edilecektir. Bir iktidarın öncelikli görevi olup bitenlerden sızlanmak değil, çözüm üretmek ve aynı zamanda siyasetin tüm unsurlarını bir araya getirerek, ortak bir dil, ortak bir duruş sergilenmesine öncülük etmektir. İYİ Parti bu noktadaki tarihi sorumluluğunun farkındadır. Güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Türkiye'yi 21'inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurda atılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz."

Türk milletine tarihi bir çağrı niteliğindeki bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu bildirge, Türkiye'yi zayıf düşürmek için planlanan oyunlarla yaralanan devlet geleneğimizin, darbe alan demokrasimizin, ehil olmayan ellerde kötüye giden ekonomimizin yeniden ayağa kaldırılması için göreve hazır olduğunun, üzerine düşen sorumluluğun da farkında olduğunun ilanıdır. Büyük Türk milleti, ant olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Gün, darbeye karşı, hukuk ve demokrasi saflarında buluşma, Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlere inat, birlik olma günüdür. Gün, yeniden millet iradesi, yeniden milli hakimiyet ve yeniden hürriyet günüdür. "
Anadolu Ajansı
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