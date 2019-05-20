İşte okul öncesi yaz eğitiminin detayları
|20 Mayıs 2019 00:01
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (c) fıkrasında yer alan "Oku! öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için fıkranın (b) bendinde belirtilen sayıda başvuru olması halinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem arz eden konuları kapsayan ve mülki idare amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar kaydedilir. Talebin fazla olması durumunda gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır." ifadesi gereği ihtiyaç olması halinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim yapılmaktadır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıfa başlayacak olan çocuklardan okul öncesi eğitim alamamış olanların okul bazında sayısı, e-Okulda "IOM01001R36" numaralı "Bir Sonraki Yıl İlkokula Başlayacak Çocuklardan Okul Öncesi Eğitim Almamışların Listesi (Yaz Okulu Aday Liste)" raporunda yayınlanmış olup milli eğitim müdürlükleri bu listeleri ilgili okullara göndererek yaz okulu açılmasını sağlayacaktır.
İşte o resmi yazı;
Ahmet KANDEMİR
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