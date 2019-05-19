Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu vatandaşlarla iftar yaptı
|19 Mayıs 2019 21:46
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da vatandaşlarla iftar yaptı.
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi tören ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Samsun'da, programlarının ardından Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen halk iftarına katıldı.
Beraberinde bazı genel başkan yardımcıları ve parti yöneticilerinin yanı sıra CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile alana gelen Kılıçdaroğlu, burada orucunu açmak için bekleyen vatandaşları selamladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlarla dua eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ezanın okunmasının ardından iftar yaptı.
İftar programı sırasında özellikle İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın'
19 Mayıs 2019 22:53
|Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
19 Mayıs 2019 22:40
|Erzurum Valisi, 19 öğrenciyi iftarda misafiri etti
19 Mayıs 2019 22:10
|Yıldırım: Oylarınızın çalınmasın izin vermeyeceğiz
19 Mayıs 2019 21:52
|Bakan Dönmez'den 'tabloların kaldırılması'na tepki
19 Mayıs 2019 21:40
|'Atatürk ülkeyi sadece gençlere emanet etmiştir'
19 Mayıs 2019 21:34
|İYİ Parti 19 Mayıs Bildirgesi
19 Mayıs 2019 21:28
|Meral Akşener, Samsun'a geldi
19 Mayıs 2019 21:10
|'Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir'
19 Mayıs 2019 20:52
|İBB'den bedelsiz lojman devri' haberine ilişkin açıklama
19 Mayıs 2019 20:46