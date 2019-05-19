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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
 19 Mayıs 2019 21:46
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da vatandaşlarla iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi tören ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Samsun'da, programlarının ardından Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen halk iftarına katıldı.

Beraberinde bazı genel başkan yardımcıları ve parti yöneticilerinin yanı sıra CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile alana gelen Kılıçdaroğlu, burada orucunu açmak için bekleyen vatandaşları selamladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlarla dua eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ezanın okunmasının ardından iftar yaptı.

İftar programı sırasında özellikle İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı
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