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İşte bu hafta okullarda oynanacak oyunlar

Oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla 23-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kuramlarında "Oyun her zaman her yerde ve herkese!" sloganı ile etkinlikler yapılacaktır.
 20 Mayıs 2019 00:02
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İşte bu hafta okullarda oynanacak oyunlar

Dünyada kabul gören ve bu yıl 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan Okul Dışarıda Günü de açık havada oynamayı ve öğrenmeyi özendirmeyi amaçlamaktadır. Benzer biçimde 28 Mayıs tarihinde de Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

1. 23 Mayıs 2019 tarihinde sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00'da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00'te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarımızdan olan "Yağ Satarım Bal Satarım " oyunu oynanacaktır.

2. Ailelerin de aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynatılmasına özen gösterilecektir.

3. Hafta boyunca oyunun ve açık havada bulunmanın değeri konusunda çocuklar, eğitimciler ve ailelerin dikkatini çekecek etkinlikler yapılacak "Çocukların Gözünden Oyun" konulu sergiler düzenlenecektir.

4.Öğretmen ve ailelere yönelik olarak oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapacak;

- Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi

- Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?

- Oyun ve öğrenme

- Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?

- Dijital oyunlardan çocuklarımızı korumak mümkün mü? Gerekli mi?

- Eskiden, şimdi ve gelecekte oyun... Oyunlar değişiyor konularında eğitim faaliyetleri düzenlenmesine özen gösterilecektir.

5. Yapılacak olan bu etkinliklerin ulusal ve yerel basında yer alması ve #okuldışarıda etiketi ile sosyal medyada paylaşılması, toplumda olumlu farkınalık oluşturması açısından önemli görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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