Erzurum Valisi, 19 öğrenciyi iftarda misafiri etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 üniversite öğrencisini konutunda ağırladı.

Vali Memiş, Atatürk Üniversitesindeki çeşitli bölümlerde öğrenim gören 19 öğrenciyi iftar için evine davet etti.

Davet üzerine Havuzbaşı'ndaki Valilik Konağı'na gelen öğrencilerle tanıştıktan sonra bir süre sohbet eden, kentte yaptıkları çalışmaları anlatan Memiş, akşam ezanı okunmasıyla öğrencilerle orucunu açtı.

İftar sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Memiş, öğrenciler adına gençlerin bayramını kutladı.

Kentin ülke genelinde kış turizmi açısından önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Memiş, öğrencilere kayak öğrenmelerini tavsiye ederek, "Erzurum Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri. Tarih, doğa ve Selçuklu kenti. Erzurumlu olmayan bütün öğrencilerimizi kendi evladımız gibi görüyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız gece gündüz bütün ekipleriyle görevinin başında. Sizleri hayata hazırlamak istiyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz ve bu ülke sizlere emanet." dedi.

Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Valilik Konağı'nda gençleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"19 Mayıs Erzurum için ayrıca anlamlı ve önemli gün çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuruluş Savaşı'nı Samsun'da başlatıp Erzurum'a geliyor ve 53 gün kalıyor. Atatürk Erzurum'a geldiğinde baskı yapılarak askeriye ile ilişkisi kesiliyor ve sivil vatandaş hüviyetine getiriliyor. Atatürk'e sivil kıyafeti olmadığı için o dönemin valisi kıyafetini veriyor. Atatürk mücadeleye başladığında görevden alınmasına, hatta tutuklanmasına karar veriliyor ancak Erzurum'daki kolordu komutanı olan Kazım Karabekir Paşa bu kuralı uygulamıyor ve Atatürk'e 'Emrinizdeyim Paşam' diyor. Erzurum Kongresi ile Atatürk adeta Erzurum'da Cumhuriyetin temellerini atıyor."

- "Atatürk Cumhuriyeti ve devleti gençlere emanet etti"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ve devleti gençliğe emanet ettiğini vurgulayan Memiş, gençleri mümkün olduğunca iyi yetiştirmeye özen gösterdiklerini aktardı.

Memiş, gençleri teknoloji ve bilimle yetiştirmek istediklerini belirterek, "Teknoloji inanılmaz hızla gelişiyor, dolayısıyla üniversite ve lisedeki gençlerimizi çok iyi yetiştirmek amacındayız. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitemizdeki akademik camia ve öğrencileriyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Evimizdeyiz gibi hissettik"

Öğrencilerden Yağmur Yıldırım da Memiş'in davetinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Gerçekten aileden uzakta geçirilen ramazan ayında öğrencilerde burukluk oluyor. Valimizin böyle bir günde bizi evine davet etmesiyle çok mutlu olduk. Evimizdeyiz gibi hissettik. Valimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Alper Solak ise 19 Mayıs'ın Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Valimize bizi konuk ettiği için çok teşekkür ederiz. 19 Mayıs günü 19 öğrenciyi evinde davet etmesi çok manidar. Böylesine güzel günde tek dileğimiz üreten ve çalışkan gençlik." dedi.