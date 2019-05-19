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Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptı.
 19 Mayıs 2019 22:40
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Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmalarında gençlerle bir araya gelerek, milli savunma alanında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 19 Mayıs Pazar günü Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen konferansta gençlerle bir araya geldi. Gençlere milli savunma alanında yaptığı projeleri anlatan Bayraktar, yerli ve milli teknoloji üretiminin çok önemli olduğu vurgusunu yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da konferansa katılarak Selçuk Bayraktar'ın sunumunu dinledi. Daha sonra ise Başkan Haydar Ali Yıldız ve Selçuk Bayraktar gençlerle birlikte iftar yaptı.

"Türkiye kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptı"

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biz dünyada insansız hava aracı teknolojisini ilk kullananlardan bir tanesiyiz. Niye? Çünkü terörle mücadele diye bir belamız var. Ve bu teknoloji o alanda inanılmaz derecede çok etkili sonuçlar alıyor. İlk defa biz Amerika'dan kendisi bile kullanmazken alan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani kullanmayı en iyi bilenlerden bir tanesiyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim size, Türkiye kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptı. Çünkü bu kadar etkin kullanabilecek, bütün bu teknolojiler ancak kullanıldığı zaman tam manasıyla gelişebiliyor diye biliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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