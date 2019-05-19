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6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı

Kars'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı arazi kavgası ile ilgili şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
 19 Mayıs 2019 22:46
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6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı

Kars'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı arazi kavgası ile ilgili şüpheli 10 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin de yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kars Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Sarıkamış ilçemize bağlı Çamyazı köyünde 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 16.00 sıralarında Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana gelmiş olup, olayda Göçmen ailesinden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştır.

Olayın akabinde köyde komando timleri takviyesiyle güvenlik tedbiri alınmış olup, şu ana kadar olayla ilgili olarak 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı
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