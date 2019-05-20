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20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

 20 Mayıs 2019 00:05
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20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Romanya'da AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında düzenlenecek çalışma oturumlarına katılacak, Romanya Çevre Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görüşme yapacak, çalışma yemeğine iştirak edecek, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesini ziyaret edecek.

(Bükreş)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında faaliyet gösteren TİKA, YTB, VGM, YEE'nin temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.45)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesine iştirak edecek.

(Cenevre)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da diplomatik temaslarda bulunacak ve üst düzey Meksikalı yetkililerle bir araya gelecek.

(Mexico City)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"nın üçüncüsünde doktora öğrencileriyle bir araya gelecek

(Erzurum/11.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)
Anadolu Ajansı
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