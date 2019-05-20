Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
|20 Mayıs 2019 00:01
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Eskiden Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam verecekse, kendi siyasi görüşüne uygun internet sitelerine reklam verirdi. Ensonhaber, haber7, yenisafak bunlardan bir kaçıydı.
Ankara'da yönetimin değişmesiyle birlikte ne yapılacağı merak ediyordu. Ama değişen bir şey olmadığı bugün görüldü.
Mansur Yavaş, 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, Ankara Büyükşehir adına yeniden internet sitelerine reklam verdi. Reklamlar bu kez de CHP'ye yakın internet sitelerine verildi.
Pazar günü itibariyle reklam verilen internet siteleri şu şekilde: Odatv, Gazete Duvar, T24, Abc Gazetesi, Halktv, Gerçekgündem
Reklam verilen internet sitelerindeki bu değişim şunu göstermektedir: Ankara'nın bütçesi, reklam özelinde söylenecek olursa, dün de yandaşa gidiyordu, bugün de yandaşa gidiyor. Ankara'da başkanın değişmiş olması, yandaşa kaynak aktarma yanlışlığını değiştirmemektedir. Ankara halkının vergileriyle elde edilen bütçeler, yine verimli bir şekilde kullanılmamaktadır.
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