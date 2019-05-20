AB ülkeleri, yeşil pasaportluya Türklere kontrolü sıklaştırdı

Almanya, Türkiye'den resmi görevli olarak değil, şahsi amaçlı olarak seyahat eden yeşil pasaport sahiplerine yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Almanya havalimanlarında bazı yeşil pasaport sahiplerinin uzun süre beklemek zorunda kalması, hatta son dönemde bazı vatandaşların ilk uçakla geri gönderilmesi üzerine, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, vatandaşlarını bilgilendirdi.

'İLK UÇAKLA GERİ GÖNDERİLİYOR'

DW Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre "Hususi Pasaport" olarak adlandırılan ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahibi vatandaşların, Almanya'ya şahsi amaçlı yapacakları seyahatlerde bazı koşulları karşılaması gerektiğine dikkat çeken Başkonsolosluk, "Alman sınır polisi pasaport kontrolü sırasında, sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 euro nakit para veya geçerli bir kredi kartı ibraz edilmesini talep etmektedir" dedi.

Duyuruda, "Aksi halde vatandaşlarımız ülkeye kabul edilmeyerek ilk uçakla Türkiye'ye geri gönderilmektedir. Hususi pasaportu olan vatandaşlarımıza, bu hususlarda tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.