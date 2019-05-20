100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
|20 Mayıs 2019 00:48
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19 Mayıs, Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla, Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu.
Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi katıldı. Liderler birlikte poz verdi.
Ancak fotoğraf karesinde sadece bir lider yer almadı. İyi Parti lideri Meral Akşener... Akşener, Cumhurbaşkanlığının davetini reddetmişti. Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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