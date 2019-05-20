Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi programı uygulayan özel eğitim okullarında uzman öğretici ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; bu alanda okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği alanı mezunu olup Bakanlıkça düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kurs programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenleri tarafından uygulanan destek eğitim programlarında uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla, yazı ekindeki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar için İstanbul ve Erzurum illerinde "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" düzenlenecektir.

İşte o yazı ve eki;

Ahmet KANDEMİR