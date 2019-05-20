Yabancı uyruklu adaylar sınavlara hangi belgeyle girecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında yapılmakta olup söz konusu yönergenin 4'üncü maddesinde (Tanımlar) "Geçerli kimlik belgesi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi" olarak tanımlanmakta ve 6'ncı maddesinin (Merkezi Sistem Sınavlarının Esasları) 2'nci bendi c fıkrasında "Aday, geçerli kimlik belgelerinden herhangi birinin aslı ile sınava girer. Ayrıca, sınav protokolü veya kılavuzunda onaylı sınav giriş belgesinin istenmesi durumunda bu belgeyi de yanında getirmek zorundadır." ifadelerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavların bazılarına yabancı uyruklu adaylar da girebilmekte olup bu adayların, sınavlarda belirlenen geçerli kimlik belgeleri yerine farklı belgeler (ikamet izin belgesi, yabancı tanıtma belgesi, geçici koruma kimlik belgesi, çalışma izin belgesi, mavi kart ve benzeri) ibraz ettikleri ve bu çerçevede sınava alınmayarak çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı bilinmektedir.

Bu bağlamda;

a)Yeni T.C. Kimlik kartı başvurusu yapan adaylara verilen ıslak imzalı, mühürlü geçici kimlik belgesinin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmesine,

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların ibraz ettiği, ilgili kurumlarca düzenlenen ve onaylanmış ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi, göçmen belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesinin kabul edilmesine, çalışma izin belgesinin ise geçerlilik sorgulamasının yapılabilmesi halinde geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR