Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
|20 Mayıs 2019 01:38
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İSKİ, 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle, Şubat'ta yapmış olduğu memur alım sınav sonuçlarını açıkladı. Memurlar.net tarafından, daha önce 3 kez, sınav sonuçlarının açıklanması için çağrı yapılmıştı.
Ancak sınav sonuçları açıklandığında, mülakatın yaratmış olduğu adaletsiz sonuç bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
KPSS puanı yüksek bir çok aday, mülakatta verilen düşük puanlar nedeniyle, başarılı olarak listelerde yer alamamıştır.
Açıklanan sınav sonuç listesinde adayların KPSS puanlarına yer verilmeyerek ortaya çıkan adaletsizlik gizlenmeye çalışılmıştır.
Elektrik elektronik mühendisliği, Grafiker, İstatistik alanlarında, hiçbir aday sözlüde başarılı bulunmamıştır. Bu nedenle açılan kadro boş kalmıştır.
Ak Parti'nin bir an önce, adaletsizliklere neden olan sözlü sınav uygulamasına son vermesi veya herkesin kabul edeceği nesnel yöntemlerle personel alımı yapması gerekmektedir. Bu yapılamadığı sürece, mezunlar nezdindeki imajı düzelmeyecektirİSKİ, 461 memur alım sonucunu açıkladı
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