1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Sahur programında konuşan Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için kimse heveslenmesin" dedi.
 20 Mayıs 2019 04:23
Yazdır
Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Sahur programında konuşan Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için kimse heveslenmesin" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım esnaf ziyareti kapsamında Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Otogar alanında gerçekleşen sahura AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda şoför katıldı. Otogara gelen Binali Yıldırım masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Ardından masaya oturan Yıldırım şoförlerle sahur yaptı.

"Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz"

Yolları böldüklerini milleti birleştirdiklerini ifade eden AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, "16 senedir yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük sevenleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Ama bir şeye dikkat ederiz yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için kimse heveslenmesin. Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hiç kimse zarar veremez. Buna hiçbir bir şekilde müsaade etmeyiz. Bunu size dayanarak söylüyorum. 15 Temmuz gecesi bunu siz gösterdiniz" dedi.

Yıldırım, "Bağımsızlık bizim karakterimizde var. Biz esaret altında yaşayacak bir millet değiliz. Yemez, içmez, uyumaz ama bayrağımıza toprağımıza sahip çıkarız. Buna göz dikenlerinde canına okuruz. Bize bu toprakları emanet eden bağımsız yaşamamıza vesile olan başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş
20 Mayıs 2019 05:20		 100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
20 Mayıs 2019 00:48
AB ülkeleri, yeşil pasaportluya Türklere kontrolü sıklaştırdı
20 Mayıs 2019 00:35		 20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Mayıs 2019 00:05
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
20 Mayıs 2019 00:01		 'Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın'
19 Mayıs 2019 22:53
Erzurum Valisi, 19 öğrenciyi iftarda misafir etti
19 Mayıs 2019 22:10		 Yıldırım: Oylarınızın çalınmasın izin vermeyeceğiz
19 Mayıs 2019 21:52
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu vatandaşlarla iftar yaptı
19 Mayıs 2019 21:46		 Bakan Dönmez'den 'tabloların kaldırılması'na tepki
19 Mayıs 2019 21:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:20 - Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş04:23 - Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz'01:38 - Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi01:13 - MEB'den sağlık alanı için dala geçiş işlemleri açıklaması01:06 - Yabancı uyruklu adaylar sınavlara hangi belgeyle girecek?01:00 - MEB'den tasdikname düzenlenmesi açıklaması00:52 - Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek00:50 - İşte bu hafta okullarda oynanacak oyunlar00:49 - İşte okul öncesi yaz eğitiminin detayları00:48 - 100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
00:35 - AB ülkeleri, yeşil pasaportluya Türklere kontrolü sıklaştırdı00:05 - Sınıf öğretmenleri haftada kaç saat ders ve ek ders alabilir?00:05 - 20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi23:20 - YÖK Başkanı, doktora yapan öğrencilerle buluşacak22:53 - 'Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın'22:46 - 6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı22:40 - Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
İşte okul öncesi yaz eğitiminin detayları
Sınıf öğretmenleri haftada kaç saat ders ve ek ders alabilir?
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
AB ülkeleri, yeşil pasaportluya Türklere kontrolü sıklaştırdı
İşte bu hafta okullarda oynanacak oyunlar
MEB'den tasdikname düzenlenmesi açıklaması
MEB'den sağlık alanı için dala geçiş işlemleri açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım yamalak 2
yalantör 5
ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 5
ıssız adam 1
kruvasan 2
ama babacığım 1
Ben buyum,seven olduğum gibi sevsin 1
uçak 1
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 4
yıllar sonra buraya bakmak 3
SON İLANLAR
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trafik Enstitüsü Ulaşım Güvenliği Ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam