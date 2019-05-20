Sultanahmet'te en kapsamlı restorasyon

Sultanahmet Camisi'nde 22 aydır devam eden restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul'un siluetine katkı sunan, çinileri dolayısıyla yabancı turistlerin 'Mavi Cami/Blue Mosque' diye tanımladıkları Sultanahmet Camisi, 400 yıllık tarihinin en kapsamlı restoras yonundan geçiriliyor.

6 TEMMUZ 2017'DE BAŞLADI

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya, Ayasofya'nın karşısına yaptırılan ve 1617'da ibadete açılan Sultanahmet Camisi'nin 6 Temmuz 2017'de başlanan restorasyonu, hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda devam ediyor.

Zeminden, kubbeye kadarki yüksekliği 43 metre olan caminin içine restorasyon çalışmaları için çelik iskeleler kuruldu. Çelik iskelelerin, zeminden 8 metre yüksekliğe kurulan platform üzerine monte edilmesi nedeniyle, günde 30 bin turistin ziyaret ettiği camide, ibadet de kesintisiz olarak yapılabiliyor.

STATİK SIKINTILAR GİDERİLECEK