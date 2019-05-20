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FETÖ, kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

FETÖ, Afrika'daki okulların Türkiye'ye devrini önlemek için, bulunduğu ülkede hangi sömürgen devlet güçlüyse onun bayrağını çekiyor. Maarif Vakfı'nın devir işlemleri için hazırlandığı Ruanda ve Mali'deki okula ABD, Etiyopya'da Almanya, Angola'da İspanya bayrağı çekildi. Sao Tome'de ise Vatikan devreye girdi
 20 Mayıs 2019 06:40
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FETÖ, kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

Afrika'daki okulların Türkiye'ye devrinin önüne geçmeye çalışan FETÖ'cüler, bulundukları ülkede hangi sömürgeci devlet güçlüyse onun bayrağını çekiyor. Maarif Vakfı'nın devir işlemleri için hazırlandığı Ruanda ve Mali'deki okula ABD, Etiyopya'da Almanya, Angola'da İspanya bayrağı çekildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'yle hem ulusal hem de uluslararası mücadele devam ediyor. Son 2.5 yılda FETÖ yapılanmasını ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunan Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da temasa geçtiği ülke sayısını 41'e çıkarırken, bunlardan 30'u ile mutabakat sağladı.

Bu 30 ülkenin 28'inde de devir işlemleri tamamlanarak 150'den fazla FETÖ okulu, arsa ve binalarıyla birlikte Türkiye'ye devredildi. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Afrika'da yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.

SÖMÜRGECİLER ARASI BAYRAK YARIŞI

FETÖ'cülerin TUSKON üzerinden elde ettikleri gelirlerle Afrika'da birçok şirket ve holding kurduğunu belirten Yavuz, Türkiye'nin Afrika'daki okullar için yasal girişimlerde bulunduğunu ancak hastane ve ticari kuruluşlara dokunamadıklarını söyledi. Afrika'daki FETÖ hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri için girişimlerde bulunduklarını aktaran Yavuz, girişimler sonuçlanmadan hastanelere ABD Büyükelçiliği'nin gelip Amerika bayraklarını çektiğini söyledi.

HAİN ÖRGÜTÜN DERİN BAĞLANTILARI

Mali'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri için hazırlık yaptıklarını aktaran Yavuz, "Mali'de de ABD yine biz alacakken kuruma 'bize devredildi' diyerek el koydu. Etiyopya'da okulları almak için Başbakan talimat verdi. Tam anlaşma imzalanacakken, Alman Büyükelçisi okulları biz aldık diyerek bayrağını astı. Örneğin arsayı almış üzerine bina yapmışlarsa, bize devredileceği sırada o bölgenin güçlü sömürgecisine binayı teslim ediyorlar. Bu sömürgeciler de kendi bayraklarını çekiyorlar" dedi.

ANGOLA'DA İSPANYA, SAO TOM'DA VATİKAN

Ruanda'da FETÖ okullarına ABD bayrağı çekildiğini anlatan Yavuz, "Angola'da okullara Portekiz, İspanya bayrağı çekti. Sao Tome'de Vatikan temsilcisi tehdit etti. Ülkenin yüzde 80'i Hristiyan ama Başbakan ülkemizi çok seviyor, bizi davet etti. FETÖ'cüler ülkenin cumhurbaşkanından imza almış ancak icracı başbakanlık olduğu için okullarına müsaade edilmemiş. Biz gittik, okulu devraldık. 1 hafta sonra açılış yapacakken Vatikan devreye girdi. Yerel radyodan bizzat isimlerimizi vererek 'Türkiye'nin teröristleri burada dincilik yapacaklar. Hristiyan olan bu ülkeyi İslamlaştıracaklar. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın teröristleri' şeklinde tehdit ettiler. Biz polemiklere girmedik, eğitim kurumuyuz dedik. Bu tutuma göre demek ki FETÖ İslamlaştırmak üzere bir tehdit olarak hiç görülmemiş" şeklinde konuştu.

Talha Menteş

Yeni Şafak
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