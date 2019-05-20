Tüpraş'ta toplu sözleşme çıkmazı

Petrol-İş Sendikası arasında 30 Ocak'tan bu yana sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor.



Koç Grubu şirketlerinden Tüpraş'ta 3,5 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri iyice çıkmaza girdi. Tüpraş ile bu iş yerinde örgütlü Petrol-İş Sendikası arasında 30 Ocak'tan bu yana sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor.

Petrol-İş Sendikası'nı görüşme sürecini manipüle etmekle suçlayan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, genel kurul sürecinde olan Petrol-İş Sendikasının, TİS görüşmelerini adeta bir seçim kampanyasına dönüştürdüğünü savundu.

YÜKSEK HAKEM KURULU'NU İŞARET ETTİ

Yelmenoğlu, "Karşı karşıya olduğumuz sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 75'e varan artış talebine bakıldığında, niyetin bizleri uzlaşma ortamından uzaklaştırıp, süreci manipüle etmeye zemin hazırladığını üzüntüyle görmekteyiz. Geldiğimiz noktada, toplu sözleşme masasının tarafları olarak, yeni bir yaklaşım ortaya çıkmadığı ve yeniden masaya oturulmadığı sürece hem şirketimiz hem de Petrol-İş Sendikası sözü ve kararı Yüksek Hakem Kurulu'na bırakmak durumundadır" açıklamasında bulundu.

PETKİM'DEKİ SİSTEMİ BİZE DAYATIYORLAR

Petrol-İş Sendikası Başkanı Ali Ufuk Yaşar ise taleplerini maaş zamları, sözleşme sürelerinin uzatılması ve vardiya süreleri olarak üç başlık altında özetledi. Ancak asıl sıkıntının Petkim'in vardiya sistemi sorunu olduğunu söyleyen Yaşar, Petkim'de üç ayda bir değişen vardiya sistemi olduğunu, Tüpraş'ta ise üç haftada bir değişen bir vardiya sistemi olduğunu ifade etti. Tüpraş tarafından sistemin Petkim'deki gibi olmasının istenildiğini dile getiren Yaşar, "Petkim'de üç ayda bir değişen vardiya sistemi var. Üç ayda bir, hafta tatillerinde değişiyor. TÜPRAŞ'ta ise üç haftada bir değişen bir vardiya sistemi mevcut. 42 saatte bir mesai yevmiyesi verilerek işleyen bir sistem mevcut ama TÜPRAŞ bu durumdan memnun değil" dedi.

