İç ve batı Anadolu'da sıcaklık artacak - Haritalı
İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor
|20 Mayıs 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sultanahmet'te en kapsamlı restorasyon
20 Mayıs 2019 06:10
|Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı
19 Mayıs 2019 22:28
|Kapadokya'nın kültürünü bez bebeklerle yaşatıyor
19 Mayıs 2019 22:16
|1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı
19 Mayıs 2019 22:04
|TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser
19 Mayıs 2019 21:22
|İftar sofraları kabakla tatlanıyor
19 Mayıs 2019 20:02
|Boşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı
19 Mayıs 2019 19:37
|Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı
19 Mayıs 2019 19:16
|İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor
19 Mayıs 2019 18:21
|Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
19 Mayıs 2019 18:06