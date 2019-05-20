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AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı

Diyarbakır Ak Parti Kayapınar İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı düzenlendi
 20 Mayıs 2019 07:30
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AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı

Diyarbakır Ak Parti Kayapınar İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı düzenlendi.

Olay, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 22:15 civarı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına EYP ve havai fişekli saldırı meydana geldi. Saldırı esnasında atılan 2 EYP'den biri patlarken diğeri bomba imha ekipleri tarafından imha edildiği öğrenilen saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı
İhlas Haber Ajansı
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