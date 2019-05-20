Google Huawei ile işbirliğini kesti
Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı
|20 Mayıs 2019 07:50
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Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek. Reuters'ın iddiasına göre Huawei telefonların Gmail, Youtube gibi servislere erişiminin kesilmesi ve Android güncellemelerinde gecikme yaşama ihtimali var.
Bu karara çip üreticileri Qualcomm ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.
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