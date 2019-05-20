Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı ve son aşamaya getirilen yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. Meclis'in Ramazan Bayramı'na kadar sürecek mesaisi içinde de görüşülmesi planlanan düzenlemenin en kritik maddesini ise 'yürürlük tarihi' oluşturuyor. Uygulamanın 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi yönünde planlama yapılırken, bu tarihin netleştirilmesinde, devam eden 'bedelli askerlik uygulaması'nın dikkate alındığı ve bedelli uygulamasından yararlananların tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor. Yeni sistemle bedelli askerlik de artık kalıcı olacak.

EŞ ZAMANLI DÜZENLEME

Milli Savunma Bakanlığı, son çalışmalarını yaptığı yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemeyi TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Yoğun bir mesaiyle yürütülen çalışmalarda yasal düzenlemenin bel kemiğini oluşturan yeni sistemin detaylarını içeren teklifin 60 madde olması bekleniyor. Ancak sistem değişikliğine bağlı olarak diğer yasalarda yapılması gereken düzenlemelerin de birlikte ele alınması gerektiğinden, bu değişikliklerin de eş zamanlı görüşülmek üzere TBMM'ye sunulması planlanıyor. Askerlik sistemine bağlı olarak gerek kadro, gerek ödemeler, gerekse yeni yapılanmanın diğer kanunlardaki uzantılarını içerecek düzenlemelerin de 40 madde olacağı belirtiliyor. Bakanlık, tüm bu kanuni değişikliklerin birbirine paralel olarak görüşülerek yasalaşması gerektiği üzerinde duruyor. Kanunların zamanlama olarak birbirinden ayrılması durumunda yeni sisteme geçilmesine yönelik ana düzenlemenin kabulünün pek bir anlam taşımayacağı vurgulanıyor.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 2020

Yeni sisteme ilişkin detaylar büyük oranda netleştirilirken, birkaç kritik noktanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına bırakıldığı ifade ediliyor. Yeni sistemle ilgili en kritik maddelerden birisini ise diğer yasalarda pek önem taşımayan 'yürürlük maddesi'nin oluşturduğu belirtiliyor. Yeni sistemin uygulanmaya başlanacağı tarihi belirlemesi açısından kritik önem taşıyan yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olarak belirlenmesi üzerinde durulduğu, ancak devam eden bedelli askerlik uygulaması nedeniyle ileri bir tarihin de öngörülebileceği belirtiliyor.

'BEDEL' FARKINA İNCE AYAR

Bakanlık yetkilileri, yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olması durumunda, henüz devam eden bedelli askerlik uygulamasından faydalanarak askerliğini yapanlar ile yeni sisteme göre askerlik yapmak isteyenler arasında bir 'bedel farkı'nın oluşabileceğine işaret ediyorlar. Bu durumun uygulamada sorun yaratmaması için yeni sistemin hayata geçirilme tarihinin, mevcut bedelli askerlik uygulamasından yararlananların askerliğini tümüyle tamamlamasına göre belirlenebileceğini ifade ediyorlar.

YENİ SİSTEM NELER GETİRECEK?

Yeni sistem ile zorunlu askerlik 6 ay olacak. Zorunlu askerliğin ardından isteyenler, 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı ise memur maaş katsayısı esasına göre belirlenecek. Ücretin iki katına kadar artırılmasına ya da yarısına kadar azaltılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Ayrıca bedelli ücretinin 30 bin TL civarında olması bekleniyor. Bedelli askerlik yapanlar bir ay temel eğitim alacaklar. Bedelli için her yıl 145 bin kişilik kontenjan olacak. Başvuru sayısının çok olması durumunda kura çekilerek bedelli adayları belirlenecek. Üniversite mezunlarıyla ilgili 'yedek subay'lık uygulaması devam edecek. Yüksekokullardan mezun olanlar için de 'yedek astsubay'lık getirilecek.