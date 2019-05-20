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Emlakçıya aracında infaz
Adıyaman'da, mesire alanına giden emlakçı Gazi Gül, otomobilinin içinde başından vuruldu. Gül olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler zanlı ya da zanlıları arıyor
|20 Mayıs 2019 08:05
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Adıyaman'da, 36 yaşındaki emlakçı Gazi Gül, önceki gece otomobiliyle gittiği mesire alanında, başından vurularak öldürüldü. Adıyaman'da emlakçılık yapan evli ve 2 çocuk babası Gül, önceki gece otomobiliyle Gazihan Dede Mesire Alanı'na geldi. Gazi Gül, park ettiği aracında otururken, bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan mesire alanındaki vatandaşlar, otomobilin yanına gittiklerinde, Gazi Gül'ü kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 36 yaşındaki Gazi Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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