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Ramazan öğretmenin hayatı ders gibi

Bir kaza sonucu felç olup yürüme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, hayata küsmedi. Evlenip bir çocuk babası olan Sincar, her gün tekerlekli sandalye ile gittiği okulunda öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor
 20 Mayıs 2019 08:20
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Ramazan öğretmenin hayatı ders gibi

İstanbul Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan Ramazan Sincar, geçirdiği kaza sonucu felç kalmasına rağmen hem öğretmenliğe devam ediyor, hem de hayata dört elle sarılıyor. Sincar'ın örnek hikayesi bundan 7 yıl önce yaşanan trafik kazası ile başladı.

SÜRPRİZ YAPACAKTI

Diyarbakırlı bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Ramazan Sincar (32) 2005'te kazandığı Dicle Üniversitesi Spor Akademisi Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Lisesi'nde göreve başladı. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen Sincar, 2012'de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademileri Yüksek Okulu'nu dereceye girerek kazanan iki öğrencisine sürpriz bir ziyaret yapmak istedi. Bir arkadaşıyla otomobille İstanbul'dan yola çıkan Sincar, yorulunca 'Kaza riski olmasın, başkalarının da hayatını tehlikeye atmayalım' diyerek Çankırı Ilgaz'da aracını bir dinlenme alanına park etti. Uykuya daldıkları sırada arkadan gelen bir araç iki arkadaşın bulunduğu otomobile çarptı.

Sincar, kaza sonrası felç olarak yürüme yetisini kaybeti. Ancak umudunu kaybetmedi, ailesi ve arkadaşlarının da desteği ile yaşama daha sıkı sarıldı. Sincar, iki yıl süren tedavi sürecinin ardından hem öğretmenlik mesleğine, hem de hayata kaldığı yerden devam etti. 2017'de eşi Şeyma Sincar ile hayatını birleştiren genç öğretmen, 1.5 yaşındaki oğlu Muhammed Çelebi'nin dünyaya gelmesi ile yaşama tutunma gayretinin meyvesini aldı. Ramazan Sincar, evine 2.5 kilometre mesafede olan okuluna her gün aracıyla gidiyor. Eşinin yardımıyla araca binen öğretmene okulda ise öğrencileri nöbetleşe destek oluyor. Öğrencileri aracın bagajından tekerlekli sandalyeyi çıkarıp Ramazan öğretmeni yerleştiriyor. Ramazan öğretmen de tekerlekli sandalyesi ile öğrencilerinin arasına karışıp onlara en güzel hayat dersini vermeye devam ediyor.

Ramazan Sincar'ın "Hayata bağlanmamda en büyük pay sahiplerinden birisi" dediği Prof. Dr. Belgin Erhan ise, "Yaşama azmi takdire şayan" dedi.

HAYATA KÜSMEDİM

7 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Ramazan Sincar, "Hayata küsmeden yoluma devam ettim. Dönemin Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cimbir ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Yücel bana büyük destek oldu. Mesleğe devam etmem için moral verdiler. Şu an sadece tekerlekli sandalyemi arabama koyamıyorum. Onun haricinde bütün işlerimi kendim halledebiliyorum. Şu an yüzde 95 bağımsız yaşıyorum. Otomobile kendim koyabileceğim, hafif ve katlanabilir daha iyi bir tekerlekli sandalye alabilirsem bağımsız yaşama olanağım yüzde 99'a çıkacak" dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Sincar, tekerlekli sandalye ile ilk kez okula gittiği anı ise şöyle anlatıyor: "Tedavi sürecimin ardından sınıfa girdiğimde büyük bir heyecan yaşadım. Öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım beni alkışlayarak karşıladılar. Öğrencilere, 'ne anlatacağım' diye içten içe düşünüyordum. Tekerlekli sandalyede yaşayan birisi olarak farkındalık kazandırmam gerekiyordu öğrencilere. Bunu başardığım için çok mutluyum."

ERHAN ÖZTÜRK

Sabah
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