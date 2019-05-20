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PKK'dan çöküş itirafı

PKK'nın son dönemde verdiği kayıplar telsiz konuşmalarına da yansıdı. Kandil, teröristlerle telsiz konuşmasında kayıplara dikkat çekerken, eylem yapılamaz hale gelindiğini söyledi
 20 Mayıs 2019 08:35
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PKK'dan çöküş itirafı

PKK terör örgütüne karşı son yıllarda İHA ve SİHA'larla yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda örgüt ağır kayıplar verdi.

Son 3 yılda 7 bin 785'i sınır ötesinde olmak üzere 15 bin 714 terörist etkisiz hale getirilirken, ikna yöntemiyle bin 299 teröristin örgütten ayrılması PKK'da çöküşü hızlandırdı. İHA ve SİHA'larla yürütülen operasyonlarda sadece Mayıs ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi. Bu durum Kandil'deki örgüt yöneticilerini çılgına çevirdi. Kandil'de saklanan örgüt elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Sabri Ok, Mustafa Karasu ile örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın yöneticilerinden Nuriye Kespir, Rengin Botan ve Sülbüs Peri uzun süreden sonra bir araya gelerek 17 Nisan'da toplantı yaptı. Toplantı sonrası terörist grupların başındaki sorumlulara gönderilen şifreli telsiz mesajı örgütteki çöküşü ortaya koydu.

SIRRIBERK ARSLAN

Sabah
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