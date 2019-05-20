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EGO'dan öncelikli yolcuya özel desenli koltuk

Ankara'da EGO otobüslerinde koltuların renginde değişikliğe gidildi
 20 Mayıs 2019 08:30
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EGO'dan öncelikli yolcuya özel desenli koltuk

Öncelikli koltuk olarak belirlenen, özellikle engelli, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar farklı renk ve farklı figürlerden oluşan desenlerden oluşacak.

Bu değişiklik ile, özellikle otobüslerde öncelikli yolcuların koltuklarını diğer vatandaşların öncelikli yolculara ayırması için farkındalık oluşturması öngörülüyor..

Memurlar.Net
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