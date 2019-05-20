EGO'dan öncelikli yolcuya özel desenli koltuk
Ankara'da EGO otobüslerinde koltuların renginde değişikliğe gidildi
|20 Mayıs 2019 08:30
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Öncelikli koltuk olarak belirlenen, özellikle engelli, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar farklı renk ve farklı figürlerden oluşan desenlerden oluşacak.
Bu değişiklik ile, özellikle otobüslerde öncelikli yolcuların koltuklarını diğer vatandaşların öncelikli yolculara ayırması için farkındalık oluşturması öngörülüyor..
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