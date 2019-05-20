Artık herkes tren makinisti olamayacak
|20 Mayıs 2019 09:12
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Son zamanlarda meydana gelen tren kazaları, TCDD'nin, trenlerin sürüşünü yapacak olan makinistlerin seçiminde daha belirleyici, zor kriterlerler getirilmesi için düzenleme yapmasına yöneltti. Özellikle göreve başlayacak makinistlerin, bazı sağlık alanlarında periyodik olarak kurul raporu alacak. Özellikle, göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye, psikiyatri, ortoropedi, travmatoloji, kardiyoloji gibi alanlarda periyodik muayene raporları alması, makinistlerin sürüş esnasında sağlık sorunundan kaynakalanabilecek riskleri engellemesi bekleniyor.
Yeni işe başlayacak makinistlerden ise psikoteknik parop alınması istenecek. Makinistlerin ehliyeti 10 yıl geçerli olacak. 45 yaşına kadar 5 yıda bir, 45-55 yaşlarında 3 yılda bir ve 55 yaşından sonra 2 yılda bir periyodik sağlık raporu alacak.
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