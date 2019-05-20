1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Mayıs 2019 09:44
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0740 6,0750
Avro 6,7790 6,7800
Sterlin 7,7120 7,7510
ANKARA
ABD Doları 6,0350 6,0950
Avro 6,7250 6,7950
Sterlin 7,6340 7,7880
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 249 lira seviyelerinde
20 Mayıs 2019 09:59		 Kara yollarında durum
20 Mayıs 2019 09:18
BTK'den drone cezası
20 Mayıs 2019 09:17		 Tüpraş'ta toplu sözleşme çıkmazı
20 Mayıs 2019 07:20
Dünyaca ünlü müzisyenler, Türk çalgıları kullanıyor
19 Mayıs 2019 22:22		 Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100
19 Mayıs 2019 18:36
Şemsi Bayraktar tekrar TZOB Başkanı seçildi
19 Mayıs 2019 18:11		 TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi
19 Mayıs 2019 17:46
Kuşadası'nda üretiliyor! Dünyaya ihraç ediliyor
19 Mayıs 2019 16:36		 Bozuk orman arazileri köylülere devredildi
19 Mayıs 2019 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
Sınıf öğretmenleri haftada kaç saat ders ve ek ders alabilir?
FETÖ, kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 5
türkan saylan 6
ice man 1
kaybettikten sonra kıymet bilmek 2
curriculum vitae 1
caf caf 1
şehit 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
ergin ataman 1
muhafazakar tarihçilerin intihalci olmaları 1
SON İLANLAR
İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam