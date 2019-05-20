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Çok kardeşli çocuklar daha başarılı

Türkiye'de bir araştırma yapıldı. TÜBİTAK destekli olan bu sosyal araştırma, kardeş sayısı fazla ailelerde yetişen çocukların daha uyumlu, başarılı ve mücadele kapasitesinin yüksek olduğunu ortaya koydu
 20 Mayıs 2019 09:46
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Çok kardeşli çocuklar daha başarılı

Araştırmayı, Kırşehir Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Musa Sarıatlı ve Ramazan Taha Gül gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde 25'i tek çocuk, 25'i çok kardeşli 50 lise öğrencisi ve 25'i tek, 25'i çok kardeşli 50 ortaokul öğrencisi olmak üzere 100 öğrenci ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yaptı.

Sonuçlar, çok kardeşli ailelerde çocukların çok daha başarılı, mücadeleci ve kendini ifade etmekte daha maharetli olduğunu gösterdi. Çok kardeşli ailenin çocuk bireylerinde parayı doğru kullanma ve tutumluluk oranı yüzde 79'larda. Daha çok arkadaş edinme ve oyun ortamına uyum sağlamada yüzde 68 başarılı oluyor bu çocuklar. Tek kardeşli olanlara göre daha mücadeleci olan bu çocuklar, grup çalışmalarında da yüzde 64 daha fazla başarı sağlıyor. Kardeş sayısı fazla olan çocuklarda ayrıca risk almak ve yabancı ortamlarda kendini ifade etme konusunda da tek çocuk olarak yetişen bireylerden daha başarılı olduğu gözlendi.

BÖYLE GÜÇLÜLER

Psikolog Ayşenur Aydın Aslan, çocukların kardeşiyle oynarken koordinasyon ve iletişim kurmayı, kardeşler arası çatışmalarda hakkını aramayı öğrendiğini söyledi. Öne çıkma, daha başarılı, daha sevilen olmak için çabalarken, mücadele gücünü de öğrendiğini söyleyen Aslan, çok çocuklu ailede yetişen çocukların konuşma ve kendini ifade özelliklerinin de çok hızlı geliştiğini, bu çocukların tek çocuk olarak yetişmiş bireylere göre daha okul ve meslek başarısının da yüksek olduğunun görüldüğünü söyledi.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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