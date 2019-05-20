Ankara'da yolcu otobüsünde yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
|20 Mayıs 2019 10:18
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Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'dan İstanbul'a giden Abdullah Köylü yönetimindeki 06 SK 623 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde Çevre Yolunun Hurdacılar mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü yangını fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüsü durdurdu.
Otobüsteki 24 yolcu tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Yolcular, firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.
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