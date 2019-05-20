Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile örgüte ait yerler imha edildi
Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi
|20 Mayıs 2019 10:20
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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