Kusursuz makyajın sırrı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZEHRA HANIMA SORUN, 4 BİN ASDEP ALIMI NE AŞAMADA? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASDEP alımıyla ilgili olarak bilgi almak isteyen bir gence şu yanıtı verdi: Bir hazırlık olduğunu biliyorum ama hangi aşamada bilmiyorum. Onu da inşallah Zehra hanımdan öğreniriz