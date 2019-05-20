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İlkokuldaki kantinci çocuklara tacizden tutuklandı
Kırklareli'nde öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kantinci tutuklandı
|20 Mayıs 2019 10:32
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ilkokulda 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.A'yı evinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
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