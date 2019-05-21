KPSS istatistikleri yayımlandı

Bilindiği üzere, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinde "KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. KPSS sonuçları, elektronik ortamda DPB'ye bildirilir ve adayların adreslerine posta ile gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir." ifadesi bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin "KPSS'nin Geçerlilik Süresi" başlıklı 11 inci maddesinde ise; "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

1- KPSS A grubu olarak nitelendirilen ve KPSS'den sonra kurumlarca yapılan yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü özel yarışma sınavında başarılı olanların atamasının yapıldığı ve belirli bir yetişme programının ardından yeterlik sınavına tabi olan müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik gibi mesleklere dair görevlere ilişkin,

2- KPSS B grubu olarak ifade ettiğimiz; Merkezi yerleştirme veya kurumsal yerleştirme sonucu kurumlarca atama yapılan VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Mühendis, Teknisyen, Şoför vb. kadrolara ilişkin,

3- Ayrıca, Öğretmenlik kadrolarına/pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin,

KPSS sınavları merkezi olarak ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Devlet Personel Başkanlığı tarafından geçmişe dönük yılları karşılaştırmaları olarak gösteren Kamu Personeli Seçme Sınavları ile istatistiki bilgiler yayımlandı.

Söz konusu istatistikler; Çift yıllarda B Grubu, A Grubu ve Öğretmenlik Kadroları İçin Yapılan KPSS'ye Giren Aday Sayıları, Tek Yıllarda Yalnızca A Grubu ve Öğretmenlik Kadroları İçin Yapılan KPSS'ye Giren Aday Sayıları, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro Sayıları, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro ve Pozisyonların Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı, Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen Kadro ve Pozisyonların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı olmak üzere beş başlıkta sunuldu.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen istatistiki bilgilerin incelenmesi sonucunda; bizim gözümüze çarpan hususlar ve bazı göstergelerde yaşanan önemli sayısal değişimlere dair sebeplerin neler olabileceğine dair tespitlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- 2004 yılından itibaren kademeli bir şekilde artış gösteren KPSS B grubu, A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için çift yıllarda yapılan sınava giren aday sayısı 2016 yılında ciddi bir artış göstererek 5 milyon 800 bin seviyelerine ulaşmıştır. Fakat, aynı sınava 2018 yılında giren aday sayısı çok ciddi bir düzeyde düşerek 2 milyon 948 bin olmuştur. Bunun en temel gerekçeleri, birçok kurumun artık merkezi alım yerine sözleşmeli personel alımına geçmesi, özellikle atama izinlerinde yaşanan çok ciddi düşüşler sebebiyle merkezi alıma ayrılan kadro sayısının düşmesi, ortaöğretimde ve ön lisans düzeyinde ayrılan kadro sayısının gün geçtikçe azalması (ortaöğretim 2 milyon 270 bin, ön lisans 530 bin 715 düzeyinde) olarak görünüyor.

İlave olarak sadece şansını denemek amacıyla sınava giren olarak nitelendirebileceğimiz adayların ÖSYM tarafından sınav ücretlerinde yapılan artıştan dolayı başvuru yapmaması da sınava giren aday sayısının yaklaşık 3 milyon düzeyinde düşmesinin bir sebebi olarak yorumlanabilir.

2- Tek yıllarda yalnızca A grubu ve öğretmenlik için 2017 yılında yapılan sınava giren aday sayısında ise geçmiş yıllara nazaran herhangi bir azalma olmamıştır. Giderek artan üniversite sayısı ve yaygınlaşan açıköğretim sistemi dolayısıyla mezun sayısındaki artışta paralel ve beraberinde atanamayan adayların oluşturduğu kümülatif birikim sonucu A grubu ve Öğretmenlik kadrolarına girenlerin sayısının kademeli bir şekilde arttığı görülmektedir.

3- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadro sayılarına ilişkin sayısal verilere bakıldığında ise, atama izinlerinde yaşanan düşüşün sonuçlarının göstergelere somut olarak yansıdığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi, farklı yazılarımızda 2014 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurumlara tahsis edilen serbest memur atama izninin önemli ölçüde azaldığını gündeme getirmiştik. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, 2013 yılında merkezi yerleştirmede ilan edilen kadro sayısı 30 bin 261'den 2018 yılında 3 bin 201 seviyelerine kadar düşmüştür. Kamu tasarruf politikalarının gereği olarak atama izinlerindeki sancılı süreç arttıkça kadro sayılarında da negatif korelasyonun oluşması da kaçınılmaz bir son olarak devam edecektir.

4- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadroların öğrenim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise, 2018 yılındaki kadroların %61,26'sının lisans, %29,96'sının ön lisans, %8,78'nin ise ortaöğretim düzeyinde olduğu görülmektedir. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşları gün geçtikçe gelişen teknolojiye uyum açısından nitelikli personel istihdamına yönelip hizmet kalitesini artırmayı hedefleyerek personel ihtiyaçlarını lisans düzeyinde karşılamakta, dolayısıyla ortaöğretim düzeyinde alımların 2018 yılında çok az sayıya düştüğü görülmektedir.

5- Merkezi yerleştirmede ilan edilen kadroların hizmet sınıflarına göre durum değerlendirildiğinde, 2018 yılında kadroların %25,34'nün Genel İdari Hizmetler Sınıfı, %3,22'sinin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, %17,40'nın Teknik Hizmetler Sınıfı, %3,72'sinin Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, %0,56'sının Yardımcı Hizmetler Sınıfı, %49,77'si ise KİT pozisyonlarıdır. Sağlık sektöründe sözleşmeli alımların yaygınlaşması ile ciddi bir azalma gözlemlenirken yine Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alımında sözleşmeli personel statüsüne geçmesi sebebiyle Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde merkezi alım yapılmamıştır.

Yavuz Selim KAPLAN

A) ÇİFT YILLARDA B GRUBU, A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK KADROLARI İÇİN YAPILAN KPSS'YE GİREN ADAY SAYILARI

YILLAR ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM 2004 1.092.479 246.434 392.846 1.731.759 2006 1.379.211 283.554 456.804 2.119.569 2008 1.483.767 373.922 550.690 2.408.379 2010 1.812.103 606.663 835.320 3.254.086 2012 1.877.684 695.175 931.307 3.504.166 2014 1.683.696 779.314 1.128.032 3.591.042 2016 3.294.958 1.280.111 1.231.479 5.806.548 2018 1.024.001 749.396 1.175.027 2.948.424

(Tablo:1)

B) TEK YILLARDA YALNIZCA A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK KADROLARI İÇİN YAPILAN KPSS'YE GİREN ADAY SAYILARI

YILLAR ADAY SAYISI 2005 243.738 2007 299.734 2009 408.749 2011 412.984 2013 450.645 2015 603.447 2017 664.230

(Tablo:2)

C) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO SAYILARI

YILLAR KADRO/POZİSYON SAYISI 2002 8.483 2003 7.805 2004 8.721 2005 12.105 2006 21.411 2007 23.494 2008 18.817 2009 16.503 2010 20.476 2011 25.299 2012 24.810 2013 30.261 2014 19.799 2015 15.372 2016 15.033 2017 4.739 2018 3.201 TOPLAM 276.329

(Tablo:3)

D) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARIN ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

YILLAR ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS TOPLAM KONTENJAN KONTENJAN ORAN KONTENJAN ORAN KONTENJAN ORAN 2012 3.515 14,17% 7.704 31,05% 13.591 54,78% 24.810 2013 4.519 14,93% 8.519 28,15% 17.223 56,91% 30.261 2014 3.443 17,39% 4.320 21,82% 12.036 60,79% 19.799 2015 2.180 14,18% 4.695 30,54% 8.497 55,28% 15.372 2016 2.109 14,03% 4.621 30,74% 8.303 55,23% 15.033 2017 440 9,28% 1.829 38,59% 2.470 52,12% 4.739 2018 281 8,78% 959 29,96% 1.961 61,26% 3.201 TOPLAM 16.487 14,56% 32.647 28,84% 64.081 56,60% 113.215

(Tablo:4)

E) MERKEZİ YERLEŞTİRMELERDE İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARIN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI