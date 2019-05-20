Bakan Gül'den ailelere telefon uyarısı
Bakan Gül'den ailelere telefon uyarısı
|20 Mayıs 2019 10:50
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aileleri kötü içerikli oyunlara karşı aileleri uyararak, telefonlarını çocuklarının ulaşamayacağı yerde muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından aileleri uyardı. Bakan Gül, mavi balina ve benzeri bağımlılık yapan oyunlara ve cep telefonun zararlarına karşı ailelere çocuklarını telefonlardan uzak tutmaları tavsiyesinde bulundu. Bakan Gül, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı uyarıda, "Telefonlarınızı çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin" ifadelerini paylaştı.
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