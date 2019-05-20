1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöl tozu, Türkiye'ye ulaştı. Bir hafta sürecek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:-" Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek"
 20 Mayıs 2019 11:51
Yazdır
Çöl tozu, Türkiye'ye ulaştı. Bir hafta sürecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre 3-4 bin kilometre uzaklıktaki Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının Türkiye semalarına ulaştığını anlattı.

Çöl tozunun batı bölgelerinden başlayarak hafta boyunca tüm Türkiye'de etkili olacağını dile getiren Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün yaptığı kaza kamerada
20 Mayıs 2019 09:55		 Meteoroloji duyurdu... Sıcaklıklar artıyor
20 Mayıs 2019 06:30
Sultanahmet'te en kapsamlı restorasyon
20 Mayıs 2019 06:10		 Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı
19 Mayıs 2019 22:28
Kapadokya'nın kültürünü bez bebeklerle yaşatıyor
19 Mayıs 2019 22:16		 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı
19 Mayıs 2019 22:04
TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser
19 Mayıs 2019 21:22		 İftar sofraları kabakla tatlanıyor
19 Mayıs 2019 20:02
Boşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı
19 Mayıs 2019 19:37		 Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı
19 Mayıs 2019 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası11:49 - 19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar11:46 - Meclis, bilişim teknolojileri bağımlılığı sorununu masaya yatırıyor11:40 - 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım11:26 - Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri11:23 - Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü11:22 - Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı11:20 - Google, Huawei ile işbirliğini kesti11:20 - Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'11:16 - Fiyatı en çok düşenler
11:16 - MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı11:16 - Ramazanda gıdada fiyatlarında en yüksek artış limonda11:16 - TESK'ten 'grossmarket' tepkisi11:15 - Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi11:14 - Trendyol'daki en favoriler11:12 - FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli11:10 - Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz11:09 - Yunan Savunma Bakanlığı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
FETÖ, kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalantör 5
Baykuş 2
yarım yamalak 2
Tragedya 1
Dino Buzzati 3
gazeteci 1
kar topu 1
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 4
kruvasan 2
tek konu ve farklı bakış açıları 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam