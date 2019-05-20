İstanbul Fatih'te 4 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı
Fatih'te içerisinde yaklaşık 4 kilo altın olduğu iddia edilen bir otomobile silahlı soygun gerçekleştirildi. Araca silahla ateş açan şahıslar, altınları alarak kayıplara karıştı.
|20 Mayıs 2019 11:05
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