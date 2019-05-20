Yunan Savunma Bakanlığı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilecek
Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir."
|20 Mayıs 2019 11:09
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- Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir."
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